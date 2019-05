Marbach-Rielingshausen Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 1607 zwischen dem Ortsausgang von Rielingshausen und der Hardtwaldkreuzung ereignet. In den beiden Wagen saßen insgesamt acht Personen, drei davon waren Kinder. Verletzt wurden sieben Personen, so die Polizei, keine davon schwer.