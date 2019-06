Marbach-Rielingshausen Rettung für Salamander in höchster Not

Marbach-Rielingshausen - Nur ein paar Menschen haben davon überhaupt etwas mitbekommen. Und doch war es ein Naturdrama, das sich an Ostern und in den Wochen danach in einem Waldstück zwischen Rielingshausen und Kirchberg abgespielt hat. Eine ganze Armada von Feuersalamandern war dort in einem Tümpel gefangen und drohte bitterlich zu verenden – ehe in Person von Silke Schönborn doch noch Rettung nahte. Bei einer Wanderung erkannte sie, dass die Tiere in großer Not waren und startete mit ihrem Mann und einem Bekannten eine Rettungsaktion. „Insgesamt haben wir innerhalb von drei Wochen um die 60 Salamander herausgeholt“, sagt Silke Schönborn. Nachdem sie und ihre Mitstreiter die Tiere eingefangen hatten, entließen sie die Amphibien kurz darauf einige hundert Meter von dem Teich entfernt an einem Bachlauf wieder in die Freiheit.