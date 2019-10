Marbach-Rielingshausen Räte sind sich uneins beim Thema Arztpraxis

Roland Stickel von der CDU sprach sich in der jüngsten Sitzung des Gremiums eindeutig gegen solche Planspiele aus. Seiner Meinung nach gehört eine Praxis in den Ortskern. Zudem fürchtet Stickel, dass die an- und abfahrenden Patienten die angrenzende Kelterstraße zusätzlich belasten würden. „Ich würde nicht noch mehr Verkehr da reinziehen“, betonte Roland Stickel. „Da hin ich anderer Meinung“, hielt Uli Lauterwasser von der SPD dagegen. „Das gehört da hin. Wenn man Ärzte will, muss man denen auch etwas bieten können“, erklärte der Sozialdemokrat. Insofern sei es sinnvoll, für alle Fälle entsprechende Räumlichkeiten in der Hinterhand zu haben.