Marbach-Rielingshausen Räte halten an Plänen für eine Busbucht fest

Marbach-Rielingshausen - Im Prinzip war die Sache längst eingetütet. Der Ortschaftsrat hatte sich schon 2015 deutlich dafür ausgesprochen, im Rahmen der dritten Ausbaustufe der Ortskernsanierung die nördliche Busbucht an der Hauptstraße zu erhalten – auch wenn deshalb die Straße verschwenkt werden muss. Die veränderte Fahrbahnführung soll gewährleisten, dass Busse so an den künftig erhöhten Randsteinen halten können, dass ein barrierefreier Einstieg für Rollstuhlfahrer möglich ist. In Richtung Backnang ist ebenfalls ein barrierefreier Stopp mittels der 18 Zentimeter hohen Kappsteine geplant, der Bus soll hier jedoch auf der Straße halten. Das Landratsamt Ludwigsburg und das Regierungspräsidium Stuttgart regten unlängst jedoch an, den Fall noch mal aufzurollen und auch im Norden auf die Bucht zu verzichten. Deshalb hat sich der Ortschaftsrat am Montag erneut mit der Thematik befasst. Mit dem Ergebnis, dass man an den bisherigen Planungen festhalten will.