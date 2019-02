Marbach-Rielingshausen Pläne für Neubaugebiet nehmen Form an

Marbach-Rielingshausen - Von langer Hand war die Ausweisung des Neubaugebiets an der Affalterbacher Straße in Marbach vorbereitet worden. Sogar einen städtebaulichen Wettbewerb hatte die Kommune zwischengeschaltet – um die ganze Sache dann doch abblasen zu müssen. Ihr fehlten schlicht die Grundstücke, um das Areal nach den eigenen Vorstellungen gestalten zu können (wir berichteten). Ganz anders ist der Fall im Rielingshäuser Keltergrund gelagert. Diese Fläche befindet sich komplett in städtischer Hand. Wenn nichts dazwischenkommt, könnten hier auch verhältnismäßig schnell Häuser hochgezogen werden. Die ersten Ideen für ein Wohngebiet an dieser Stelle waren Ende 2018 öffentlich geworden. Die Erschließung könnte im Idealfall bereits im Frühsommer 2020 beginnen, erklärt der Bürgermeister Jan Trost.