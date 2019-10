Marbach-Rielingshausen Pedaleure halten neuen Radweg für gefährlich

Besonders kritisch bewerten die beiden Murrer die Querung über die K 1607. Wenn man aus Kleinaspach komme, sei es recht unproblematisch, die Seite zu wechseln. In umgekehrter Richtung sei es aber heikel. „Das ist lebensgefährlich“, findet Michael Spiel. Nach links sei die Sicht in Ordnung, nach rechts aber ungenügend, weil die Autos aus einer Kurve herangeschossen kommen. Zwischen dem ersten Registrieren eines nahenden, motorisierten Fahrzeugs und seinem Eintreffen an der Querung vergingen vielleicht sechs Sekunden. Ein ungeübter Pedaleur und insbesondere Senioren mit schweren Pedelecs brauchten länger, um von dem Ende des Radwegs auf der einen zur Fortsetzung auf der anderen Seite zu gelangen.