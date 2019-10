Marbach-Rielingshausen Neues Turnier unter einem neuen Dach

Der Sonntag steht dann ab 8 Uhr im Zeichen der Breitensportwettbewerbe. Nach zwei geführten Gelassenheitsprüfungen folgt ein Führzügel-Wettbewerb mit Geschicklichkeitsaufgabe. In der Mittagspause gibt es eine Line Dance-Vorführung, bevor es ab 14 Uhr mit einem Aktionsparcours und einem anschließenden Präzisionsparcours weitergeht. Mit etwa 80 Anmeldungen sei man hier „an der Kapazitätsgrenze“, betont Rudolf Singer. „Denn während beim Springen ein Durchlauf etwa ein bis zwei Minuten dauert, benötigen die Breitensportprüfungen zum Teil bis zu sieben Minuten.“ Daher, so der RFV-Vorsitzende, könne sich das Programm am Sonntag durchaus bis in den frühen Abend ziehen.