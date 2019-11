Marbach-Rielingshausen Neuer Anlauf für weniger Lärm

Man kann nicht behaupten, dass die Stadt über ihren derzeit gültigen Lärmaktionsplan glücklich ist. Das unterstrich der Bürgermeister Jan Trost jetzt nochmals im Ausschuss für Umwelt und Technik. „Wir sind mit großen Hoffnungen für die Entlastung unserer lärmgeplagten Bürger gestartet und beim Landratsamt als Bettvorleger gelandet“, sagte er im Hinblick darauf, dass die Kommune ein durchgängiges Tempolimit von 30 auf den Hauptachsen gefordert hatte, aber nur die Wahl zwischen einer dauerhaften Begrenzung auf 40 und einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 in der Nacht hatte. Letzteres gilt nun in Marbach, Ersteres in Rielingshausen. Mit der anstehenden Fortschreibung des Plans steigen aber die Chancen, das ursprüngliche Ziel doch zu realisieren.