Marbach-Rielingshausen Neue Option für weitere Kita-Gruppe

Denkbar wäre auch, dort eine Arztpraxis samt Wohnung für einen Mediziner anzusiedeln, berichtet Knittel. „Es liegt zudem eine Anfrage für eine Physiotherapiepraxis vor“, berichtet er. So etwas könne man in Rielingshausen bisher nicht vorweisen. Der Investor habe darüber hinaus das Thema betreutes Wohnen auf der Agenda. Alles in allem könnten ganz grob überschlagen rund 20 Wohneinheiten auf dem Gelände errichtet werden, schätzt Knittel. Aber das hänge auch davon ab, wie viele Nachbarn noch ihre eigenen Parzellen in das Gebiet einbringen wollen. Man sei mit den Anwohnern im Austausch, eine Entscheidung stehe noch aus. Und entscheidend sei dann, wie der Bebauungsplan ausfällt, der regelt, wo welche Häuser mit wie vielen Einheiten entstehen dürfen. Man habe den Angrenzern auf jeden Fall versichert, dass man sich bei der Geschosshöhe an der Umgebung orientieren werde, betont Knittel. Maximal zweieinhalb Etagen seien erlaubt.