Marbach-Rielingshausen Naturschützer verpassen Kopfweiden den richtigen Schnitt

Der Erfolg stellte sich nach einigen Jahren intensiver Pflege ein: Im Jahr 2008 wurde in dem 2,5 Kilometer langen Bachlauf zwischen den Schelmenäckern in Rielingshausen und der Mündung in die Murr bei Steinheim zum ersten Mal die Bachforelle beobachtet. In den Nistkästen brüten regelmäßig Steinkäuze, Meisen und Baumläufer. Auch Fledermäuse finden in den Kästen Schutz.

Durch die Bepflanzung der Bachabschnitte hat sich das Sulzbachtal in den letzten 20 Jahren zum Biotop entwickelt. Und das ist nicht nur zum Vorteil für Spaziergänger, die hier gerne unterwegs sind. Die Fledermäuse wie Abendsegler fressen lästige Schnaken, die Vögel zwitschern, im und am Bach regt sich das Leben.

Dafür opfern die Helfer gerne ihren Samstagvormittag, wenn auch die Wetterverhältnisse eher für das gemütliche Sofa zuhause sprechen. Mit 15 einsatzfreudigen Freiwilligen liege man im guten Schnitt der letzten Jahre, wobei, wie Roland Kübler und Jürgen Mielebacher betonen, „gerne auch Jüngere kommen könnten“. Man sei eine eingeschworene Truppe vor allem aus Marbach, auch vom nahe gelegenen Rielingshausen dürften sich gerne einige Naturfreunde mit Astscheren und Handschuhen bewehrt auf den Weg zum Sulzbach machen. Und wer die abgeschnittenen Weidezweige für häusliche Basteleien brauchen kann, darf sich im Lauf der Woche gerne an dem Schnittgut bedienen, so Roland Kübler, bevor der Bauhof die Äste und Zweige abholt.