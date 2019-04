Was die geplante Fusion mit der Felsengartenkellerei angelangt, so ändere sich im Grunde für die Rielingshäuser nichts – außer, dass sie ihre Trauben nicht mehr in Bad Cannstatt, sondern in Hessigheim abgeben, was kilometertechnisch sogar etwas kürzer ist. „Es bleibt auch weiter beim Weinfactum“, erklärt Thorsten Klimek, Geschäftsführer und Kellermeister in Bad Cannstatt. Und: „Die Weine bleiben gleich, die Etiketten auch. Nur produzieren wir jetzt eben in Hessigheim. Dort werde auch er sich künftig um die Bad Cannstatter und Rielingshäuser Weine kümmern.