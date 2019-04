Marbach-Rielingshausen Mädchen machen Tiere und Kunden froh

Aber auch ohne dieses eine Gemüse scheint der Futter-Mix, den sich die Hühner einverleiben dürfen, im Zusammenspiel mit der Bewegungsfreiheit, die sie genießen, zu einem höchst schmackhaften Ergebnis zu führen. Es gibt jedenfalls immer mehr Kunden, die auf die Eier aus dem Hause Stirm schwören. „Wenn man keine Bestellung aufgegeben hat, muss man Glück haben, um noch Eier zu bekommen“, sagt Rebekka. Jetzt vor Ostern sei die Nachfrage sogar noch größer als sonst. „Die schmecken schon anders. Auch der Dotter hat eine andere Farbe“, erklärt Vater Jürgen Stirm, was die Eier auszeichnet. Allerdings kommt die Familie selbst gar nicht so oft in den Genuss der ovalen Leckereien, weil die Hennen in der Regel gerade so viel Nachschub liefern, um die Stammkunden zu bedienen. Rund 50 weiße und braune Eier werden pro Tag gelegt.