Marbach-Rielingshausen Kirche arbeitet an einem Notfallplan

Marbach-Rielingshausen - Mit einem ganzen Bündel an Kritikpunkten und Fragen zur momentanen Lage in den Rielingshäuser Kindergärten im Gepäck waren die Eltern am Montag im Ortschaftsrat vorstellig geworden. Unter anderem bemängelten sie die Zustände in der Einrichtung, die unter evangelischer Trägerschaft steht. Dort stünden die Türen trotz Schimmels im Keller immer wieder offen. Außerdem gebe es keinen Feuerwehr-Notfallplan im Fall eines Unglücks. Der Erste Beigeordnete Gerhard Heim versicherte daraufhin, mit Pfarrer Eberhard Weisser das Gespräch zu suchen, um nach einer Lösung für die Probleme zu suchen.