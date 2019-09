Marbach-Rielingshausen/Kirchberg - Die Motivation der Besucher, die am Samstag zum Tag der offenen Tür in den Steinbruch Klöpfer gekommen sind, war ganz unterschiedlich. Einige wollten sich, wie das Rielingshäuser Ehepaar Fricker, darüber informieren, „was hier in Zukunft abläuft,“ so Christa Fricker. Manche, wie eine Marbacher Familie, nutzten aber auch die Gelegenheit zu einem unterhaltsamen Ausflug.