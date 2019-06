Marbach-Rielingshausen Kinder kommen in Modulbau unter

Marbach-Rielingshausen - Die Problematik in ihrer prekären Form kam Anfang Mai auf und sorgte für viel Unruhe bei betroffenen Eltern: Da sowohl der Anbau an den Kindergarten im Gässle in Rielingshausen als auch das Kinderhaus in der Marbacher Kernerstraße später fertiggestellt werden als geplant, kommt es im Teilort und in der Kernstadt bei den verfügbaren Kindergartenplätzen zu einem akuten Engpass, durch den zeitweise nicht genügend Kinder unterkommen würden. Wie das behoben wird, ist in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend einstimmig beschlossen worden.