Marbach-Rielingshausen Euli hat einen neuen Standort gefunden

Marbach-Rielingshausen - Lange hing die Zukunft von Euli und damit ein Großteil der Nahversorgung in Rielingshausen am seidenen Faden. Der Mietvertrag im bisherigen Domizil in der Hauptstraße 8 läuft zum 31. Dezember 2020 aus, sodass sich die Betreiber nach einem neuen Standort umschauen mussten. Den hat Junior-Chef Walther Eulenberger nun tatsächlich gefunden. „Nach zählen Verhandlungen“ sei er mit einer Eigentümergemeinschaft handelseinig geworden und habe sich das alte landwirtschaftliche Anwesen in der Hauptstraße 17 sichern können. Den Julius-Hof, wie die Rielingshäuser das Ensemble nennen, wolle er nun zu einem Laden umbauen.