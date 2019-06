Marbach-Rielingshausen Entscheidung zu Bushaltestelle vertagt

Marbach-Rielingshausen - Die Diskussionen um die Bushaltestelle in der Hauptstraße von Rielingshausen reichen schon bis ins Jahr 2015 zurück. Und schon damals war es bei der Vorstellung des überarbeiteten Gestaltungskonzepts für den Ortskern von Rielingshausen um die Frage gegangen, ob die Busse in Zukunft in beiden Fahrtrichtungen auf der Fahrbahn halten sollen, oder ob in Richtung Marbach doch noch eine Busbucht bestehen bleibt. Letztlich sprach sich das Gremium einstimmig bei einer Enthaltung für letztere Version aus. Nun stand das Thema am Montag erneut auf der Tagesordnung des Ortschaftsrates – und wurde vertagt, weil den Räten noch Informationen fehlten.