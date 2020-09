Marbach-Rielingshausen Ein 18-Jähriger mischt in seiner ersten Saison die Szene auf

In seiner ersten Rennsaison befindet sich der 18-jährige Supermoto-Fahrer Colin Beischroth aus Rielingshausen im Siegestaumel und führt die Gesamtwertung an. Nach zwei Gaststarts in der Kategorie S3 in 2019 und jeweils obersten Podestplätzen waren schnell die Würfel für 2020 gefallen und der Entschluss gefasst worden, die gesamte Saison im Supermoto-Rennsport zu betreiben – aber dann eine Stufe höher in der S2. Der junge Fahrer vom MSC Marbach ist neben seiner Vorliebe zum Fahrradtrail gerne motorisiert unterwegs, bevorzugt hier aber die Supermoto-Kategorie, also die Kombination aus Speed auf dem Asphalt und Offroad-Sektionen.