Marbach-Rielingshausen Die Freien Wähler sind jetzt die stärkste Fraktion

Marbach-Rielingshausen - Bereits vor fünf Jahren haben die Freien Wähler (FW) der CDU einen Sitz abgenommen. Damit hatten alle drei Fraktionen in den vergangenen fünf Jahren jeweils vier Sitze im Ortschaftsrat. Jetzt mussten die Christdemokraten erneut Federn lassen. Zwölf Prozent Stimmen haben sie verloren – und damit einen weiteren Sitz. Dass es hart werde, habe man gewusst, sagt Jochen Biesinger. Schließlich habe man mit Eberhard Ruoff und Gisela Wildermuth, die beide nicht mehr angetreten waren, 50 Prozent der Fraktion verloren. 1547 Stimmen hatten die beiden vor fünf Jahren für die CDU aufs Konto gebracht. Doch der Verlust des Duos war nicht alles, mit dem man klarkommen musste. „Wir konnten auch nicht auf bewährte Kandidaten wie Steffen Holzwarth und Ralph Wildermuth zurückgreifen, da beide jetzt im Führungsstab der Feuerwehr aktiv sind“, erklärt Biesinger, der trotz des schlechten Abschneidens seiner Partei sowohl in der Kernstadt als auch im Stadtteil Grund zur Freude hat: Biesinger bleibt Stimmenkönig. 2014 hatte er 1121 Stimmen bekommen, jetzt sind es sogar 1294. „Das ist natürlich gigantisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Ergebnis noch einmal so steigern kann. Das freut mich sehr“, so Biesinger.