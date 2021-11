Marbach-Rielingshausen CVJM-Weihnachtsmarkt fällt aus – trotzdem gab es was

Brot, Butterstollen und Konfekt

Bei Sabine Stickel quoll am Samstag das Haus beinahe über an duftendem Gebäck. Die Bäckerin hat ihren Beruf zum Hobby gemacht und wird regelmäßig vor der Adventszeit richtig schaffig. Gut zwanzig Kilogramm Gutsle verschiedener Sorten hatte die Rielingshäuserin in ihrer Küche in den vergangenen Tagen aus dem Ofen geholt. Die Brote, die sie im Holzofen im Garten bäckt, wurden aber erst am Samstagmorgen eingeschossen. Dazu war sie bereits um 6 Uhr aufgestanden, um mit Tannenholz Feuer zu machen. „Des harzigen Aromas wegen“. Walnussbrote und Vollkornbrot sollten im Laufe des Tages folgen, damit am Sonntag von 13 Uhr an, all jene, die Lust auf knusprig gebackenes Holzofenbrot hatten, zufrieden gestellt werden konnten. Auch der elektrische Steinbackofen wurde für die alternative Weihnachtsmarkt-Aktion angeheizt. „Viele Leute lieben diese Art Brote“. Aber außer den Broten hatte Sabine Stickel auch noch Butterstollen im Angebot – samt Konfekt.