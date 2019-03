Marbach/Remseck Kurioser Einsatz in der Nacht

Marbach/Remseck - Einen kuriosen Einsatz hat es in der Nacht auf Freitag gegeben: Eine Plattform zum Bootsanlegen löste sich aus bislang unbekannter Ursache von der Anlegestelle des Bootsvereins in Remseck ab und trieb mehrere Kilometer weit von Remseck, bis nach Hochberg, zur Brücke der L1100. Dort fand ihn der angeforderte Polizeihubschrauber mit einem Suchscheinwerfer. Die Feuerwehr rückte mit einem Boot an um das verschwundene Teil zu bergen und an den Anleger zurückzuschleppen.