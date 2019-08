Marbach - Ein geplatzter Reifen hat am Sonntag auf der Landesstraße 1100 bei Marbach zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 10 000 Euro geführt. Ein 25-Jähriger war mit einem Lastwagen samt Anhänger gegen 23.30 Uhr auf der L 1100 in Richtung Marbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Kläranlage platzte an dem Anhänger plötzlich ein Reifen. Der Anhänger brach in der Folge aus und streifte einen entgegenkommenden Suzuki, an dessen Steuer eine 18-Jährige saß. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Fahrerin leicht verletzt. Sie musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.