Marbach Raubüberfall hinterlässt bleibende Angst

Der Staatsanwaltschaft zufolge beobachtete die Gruppe die alte Dame bereits in der Bank bei ihrer Geldabhebung von 2000 Euro und vereinbarte, die Tasche zu klauen. Sie folgten der Frau in die Bahn und stiegen an deren Haltestelle mit aus, wo ihr einer der beiden 22-Jährigen die Tasche entriss. Anschließend teilten sie das Geld untereinander auf und behielten es. Nach Einlassungen der Angeklagten zum Prozessauftakt ist der Tathergang nicht eindeutig: Mal waren zwei, mal drei Männer an dem Verbrechen beteiligt, ein Vierter lehnte den Plan bereits vor Ort ab, war aber in der Bahn mit dabei, um nach Hause zu fahren. Der älteste Angeklagte will lediglich als Übersetzer für den 25-Jährigen bei dessen Bankangelegenheiten fungiert haben. An den Julitag vor einem Jahr erinnert sich die 82-Jährige noch genau, war doch kurz zuvor die unheilbar kranke Tochter ins Pflegeheim gekommen. „Ich hatte in Ludwigsburg Geld abgehoben, um ihr neue Kleidung zu kaufen, doch weil es so regnete, fuhr ich wieder nach Hause.“ Nachdem sie in Tamm aus der Bahn ausstieg und an einer Hecke vorbei kam, stürzte jemand von hinten auf sie, entriss ihr die Handtasche und rannte davon. „Ich wollte mich umdrehen und ihm nachlaufen, doch ich stolperte und stürzte.“ Mit ihren Schuhen in der Hand lief sie zur Polizei und konnte dort erst von einem Sanitäter wieder beruhigt werden. „Ich war betrunken, war nicht bei mir und möchte mich bei Ihnen entschuldigen“, erklärte der 25-Jährige, der sich selbst als Drahtzieher des Ganzen benannt hat, im Gerichtssaal. Zuvor hatte sich einer der 22-Jährigen für den Raub der Tasche entschuldigt. Die alte Dame hörte gefasst zu, nahm die Entschuldigungen an und wandte sich an die jungen Männer: „So dürfen Sie nicht weitermachen! Ich vergebe Ihnen von ganzem Herzen, mein Glaube verbietet mir, irgendeinen Hass zu fühlen.“