Marbach Raffinierte Zaubertricks verblüffen das Publikum

Und das, obwohl am Anfang die Erwartungshaltung der Zuschauer wohl nicht adäquat bedient wird. Denn statt verblüffender Zauberei bedient sich „Der Lustige“, Christopher Köhler, einer Rolle als teilweise leider nur schwer verständlichem Moderator, der allzu schnell spricht und dabei tüchtig Silben verschluckt – und stolpert mit seiner offensichtlich bemühten Jugendsprache in die Rolle eines Klassenclowns, der sich dem Klamauk verschrieben hat. Er will so für die nötige Betriebstemperatur im Saal sorgen und das Publikum in Hab-Acht-Stellung versetzen, bevor mit seinem sprachlos agierenden Kollegen, Andreas Omasics, „Der verrückte Charmeur“ auftaucht. Komplett ohne Worte zaubert dieser in herkömmlicher Manier anfangs Tücher und Kugeln aus dem Nichts. Äußerst effektvoll ist ein angeblich von ihm gezeichnetes Gesicht, das kurze Zeit später mit den Augen rollen und den Mund zum „Mahna-Mahna“-Song der Muppet-Show bewegt. Obendrein zeigt der elegant in kraftvollem Gelb gekleidete Edelmann mit Hut und Gehrock eine perfekt inszenierte und pointiert choreografierte Körpersprache à la Cabaret.