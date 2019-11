Marbach Räte zwischen Zuversicht und Skepsis

Aus städtischer Sicht sei das Konzept mit dem ambulanten Operieren auf jeden Fall zu befürworten, betont Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern.

Denn das vermeide Wege, die die Marbacher sonst zurücklegen müssten. „Was mir aber noch nicht einleuchtet: Was hat das mit der Belegklinik zu tun? Warum kann man nicht beides nebeneinander machen?“ Aktuell gebe es beispielsweise in der Belegklinik auch die plastische Chirurgie. Dabei gehe es nicht um Schönheitsoperationen, sondern etwa um die Rekonstruktion nach bösartigen Hauttumoren. „So etwas kann man nicht ambulant operieren. Wenn man als Arzt aber wirtschaftlich davon abhängig ist, was dann? Ich als Arzt würde das dann anderswo in eigener Regie machen“, betont Herzog. In Berlin fielen die Würfel, ab wie vielen Operationen man so etwas machen darf, um hohe Qualität zu gewährleisten, wohl erst im Herbst. „Und solange das noch nicht entschieden ist, ist ein ,Sowohl – als auch’ von unserer Fraktion so lange wie möglich zu verfolgen. Man kann doch mit der Belegklinik planen, und ob dann am Ende ein Stockwerk mehr oder weniger draufkommt, ist relativ egal.“ Darüber hinaus gebe es aber auch noch eine „menschliche Sicht“, betont Herzog. Die Belegärzte hätten nur gerüchteweise etwas gehört, von der Krankenhausleitung oder vom Landrat seien sie nicht informiert worden, kritisiert der Freie Wähler. „Man sucht sich halt gern den Weg des geringsten Widerstands, und der kommt nun mal von den Ärzten. Aber so geht man mit Menschen nicht um.“