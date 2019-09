Marbach Räte ringen um bezahlbaren Wohnraum

Vor dem Hintergrund war es Benjamin Flaig von Puls wichtig, mehr in Richtung Reihenhäuser zu denken, wenn man schon mit dem Geschossbau an Grenzen stößt. Jochen Biesinger (CDU) empfahl, sich zumindest die Option offenzuhalten, in manchen Fällen auf Reihenhäuser umzuschwenken. Eine Botschaft, die bei der Verwaltung ankam. Ralf Lobert beteuerte, dass man bis zum Entwurf des Plans noch an diversen Stellschrauben drehen könne und Änderungen möglich seien.

Einige Dinge scheinen aber auch gesetzt und wurden vom Gremium nicht angezweifelt. So zum Beispiel die Idee, am westlichen Rand einen Spielplatz anzulegen und das Gebiet durch eine innere Ringstraße zu erschließen. Die Verwaltung kann sich ferner vorstellen, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eine Kita einzurichten. Denkbar wären in einem Geschossbau auch Räumlichkeiten für einen Arzt. Doch prinzipiell hofft man, dass sich in der Ortsmitte eine Lösung für eine Praxis ergibt, sagte Ralf Lobert.