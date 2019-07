Auch sein Mitstreiter Andreas Seiberling, praktischerweise im Hauptberuf Leiter des Marbacher Ordnungsamtes, ist diesbezüglich zuversichtlich: „Die Planung sieht vor, dass der Kran bis zum Termin des Cobble Hoppel wieder abgebaut ist. Der Bau schreitet gut voran, es sollte also klappen.“ Und sollte der Kran am 3. Oktober um 12 Uhr noch stehen, „dann kommen wir halt mit dem Schraubenschlüssel“, sagt Achim Seiter lachend. Oder aber er rekrutiert die Teilnehmer. Für die sollte es dieses Jahr eigentlich kein Problem sein, das Ungetüm aus dem Weg zu räumen. Denn schließlich lautet das Motto des Cobble Hoppel 2019 „Superhelden“. Zur allergrößten Not haben sich Seiter und seine Mitstreiter auch schon überlegt, am Brunnen vor Schillers Geburtshaus zu starten. „Dann wären mehrere 90-Grad-Kurven in der Strecke. Das würde dem Rennen einen anderen Charakter verleihen, erscheint uns aber am praktikabelsten.“