Marbach/Radsport Cobble Hoppel sucht seine Helden

Die Strecke, die auf die Radfahrer wartet, weist die bekannten Tücken auf: Nach dem Start von der kleinen Rampe geht es auf die relativ ebene Strecke mit Pflastersteinen in die „Kurve der Erkenntnis“. Es folgt die so genannte „Wahrheit“ – eine 14-prozentige Steigung mit Pflastersteinen und nicht wirklich fahrradfreundlichen Spalten –, die am „Smokers End“ endet. „Hier ist für „Raucher normalerweise Schluss“, so Seiter. Wer es bis zum „Himmelaya“ schafft, der wieder flacheren Passage, lernt das „ganz Fiese kennen. Man meint, es schon geschafft zu haben, aber die Muskulatur ist schon komplett übersäuert“, führt Seiter weiter aus. Oben wartet schließlich das Ziel, also der Torturm inklusive Zielfoto auf die Teilnehmer.