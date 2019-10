Marbach Radler sollen über den Gehweg rollen dürfen

Die Grünen begründen ihren Vorstoß damit, dass Bewohner aus dem Kirchenweinberg regelmäßig auf dieser Route mit dem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs seien. Auch Touristen auf zwei Rädern würden über die Ziegelstraße in die City gelangen, weil die Steigungsprozente in der Niklastorstraße auf die Besucher abschreckend wirkten. Mangels anderen Optionen würden die Radler also auf dem Gehweg am Reformhaus Sieber vorbei den Hang hinauffahren, teilweise geschehe das auch mit E-Bikes. Angesichts dieser Gemengelage schlagen die Grünen vor, dass Pedaleure und Passanten den Fußweg „gleichberechtigt und rücksichtsvoll gemeinsam nutzen können“. Um diesen Anspruch zu untermauern, könne man einen Hinweis wie „Radfahrer Schrittgeschwindigkeit“ an der Ecke Ziegelstraße/Ecke Schillerstraße anbringen lassen. „Das Befahren des Fußwegs solle alles in allem „legitimiert und eine Verbindungslücke im Marbacher Radwegenetz geschlossen werden“, fassen die Grünen zusammen.