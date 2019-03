Marbach Radereignis hält die Stadt auf Trab

Der Reiz der Veranstaltung liegt darin, dass Hobbysportler zusammen mit Stars in die Pedale treten können. Mitfahren sollen unter anderem der Schauspieler Richy Müller, der ehemalige Weltklasse-Pedaleur Steffen Wesemann und der Fools-Garden-Frontmann Peter Freudenthaler.

Nicht minder spektakulär ist das Cobble-Hoppel-Rennen, bei dem sich die Teilnehmer in oft schrillen Kostümen die steile Kopfsteinpflasterpassage in der Torgasse nach oben quälen. Und dieser Wettbewerb wird in jedem Jahr ausgetragen. Daran rüttelt dieses Mal auch der Charity Bike Cup nicht, der am selben Tag über die Bühne geht, betont der Veranstalter Achim Seiter. „Da gibt es keine Überschneidungen. Die Rennen tun sich gegenseitig nicht weh“, erklärt der Murrer. Man überlege aber, wegen der Rundfahrt das Startdatum vom Cobble Hoppel ein wenig nach hinten zu verlegen. Ein Nachtwettkampf wie zuletzt werde aber definitiv nicht ausgetragen.

Während sich die beiden Radsportevents nicht direkt in die Quere kommen, ist für Achim Seiter ein anderes Thema weitaus spannender: die Baustellen in der Altstadt. Er erinnert daran, dass im Rahmen der Arbeiten am neuen Genkinger-Kunsthaus aktuell ein Kran auf der Torgasse platziert ist. Sollte das bis in den Oktober hinein der Fall sein, müsse man eine Ausweichstrecke parat haben. Insofern bastele man an einer Alternativ-Route durch die Altstadt, die ähnliche Steigungsprozente garantiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass an der Niklastorstraße wegen der Umgestaltung des Pfundhauses ganz sicher kein Durchkommen sein wird. Und das habe wiederum Auswirkungen auf die Feuerwehrzufahrten, erklärt Achim Seiter, der deshalb im Hintergrund an Lösungen tüftelt. Wobei ihm wichtig ist, am Ende ein Rennen auf die Beine zu stellen, das für die Anwohner verträglich ist. Denn die seien durch die baulichen Einschränkungen schon genug gebeutelt.