Marbach - Immer schön sauber und gepflegt sollte das Zuhause sein, doch kosten durfte es nicht so sehr viel. Für die illegale Beschäftigung einer Putzfrau hat eine Marbacherin jetzt einen hohen Preis bezahlt. Die Raumpflegerin entwendete nämlich der Dame des Hauses wertvolle Accessoires und verkaufte sie an ein Auktionshaus in Stuttgart weiter. Für den Diebstahl und den Betrug musste sich die 27-Jährige nun vor dem Amtsgericht in der Schillerstadt verantworten.