Marbach Putzen fürs Allgemeinwohl wird kunstvoll gewürdigt

Bürgermeister Jan Trost kann ermessen, wie kostbar dieser unentgeltlich geleistete Einsatz von Bürgern ist. Er dankte am Samstagvormittag nicht allein den fleißigen Helfern, sondern besonders auch Monika Schreiber, die jene „tolle Aktion“ am 20. Juli 2018 ins Laufen gebracht und nun auch die Ausstellung federführend umgesetzt hat. Und weil eine solche Kehr-Aktion breit aufgestellt sein müsse, waren eben zahlreiche Organisationen beteiligt. Allesamt waren sie nach getaner Arbeit bei Werner Aupperle eingeladen, der Bier­tische und Bänke zur Verfügung und „Leberkäsweck mit Getränken“ ausgegeben hat. Zur Stärkung. „Das Zusammensitzen war so schön und hat viel Spaß gemacht“, erinnert sich etwa Ute Rößner an den warmen Abend in der Fußgängerzone. Denn am Tag der Kehr-Aktion herrschten hochsommerliche Temperaturen. Die Hitze, so zeigen es die Bilder, steht deshalb vielen Helfern ins Gesicht geschrieben. Musiker Ralf Glenk aber ehrte das Engagement auf seine ganz eigene Weise: Er griff dabei das Thema „Besa“ zur Melodie von „Ferry cross the Mersey“ auf höchst augenzwinkernde und schwäbische Weise auf. Gewohnt ­spritzig und humorvoll untermalte er die Vernissage mit weiteren kessen Songs.