Marbach Puls will Schottergärten an den Kragen

Der Bürgermeister Jan Trost steht dem Antrag von Puls inhaltlich positiv gegenüber. Teilweise handele es sich bei dem Vorstoß der Liste aber im Grunde „um neuen Wein in alten Schläuchen“. Die Verwaltung habe schließlich in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 6. Juni ohnehin bekannt gegeben, über künftige Bebauungspläne Steingärten ausschließen zu wollen. „Da haben alle auf den Tisch geklopft. Das Thema ist also eigentlich durch“, sagt Jan Trost. Davon abgesehen pflichtet er Hendrik Lüdke bei, dass an bereits bestehenden Gärten wohl nicht zu rütteln ist.