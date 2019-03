Marbach Prozessauftakt nach Angriff auf Polizisten

Marbach - Es ist Samstagnacht, 1.40 Uhr, als die Polizei am 1. Juli des vergangenen Jahres in den oberen Teil der Marbacher Fußgängerzone gerufen wird. Ein Anwohner hatte eine Ruhestörung gemeldet. Die Streife, bestehend aus einem Polizisten und einer Polizistin, stößt auf eine rund achtköpfige Gruppe. Der Einsatz soll für die Beamten ein böses Ende nehmen: Denn als sie die Personalien aufnehmen wollen, kommt es zu einer Auseinandersetzung, bei der der Polizist mit einem Schlagstock traktiert wird. Er erleidet eine Platzwunde am Kopf, Prellungen an Nase und Hand sowie Schürfwunden. Seine Kollegin muss sogar ihre Schusswaffe ziehen.