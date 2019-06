Marbach

Der Name des Restaurants ist vertraut, das Gesicht dahinter aber neu: Seit dem 3. Juni leitet Debora Parra das i-dipfele in der Marbacher Altstadt. „Ich habe zusätzlich zu meinem Catering-Service in Ludwigsburg auch eine kleine eigene Lokalität gesucht“, erklärt die 33-Jährige. In der Schillerstadt serviert sie ab sofort einen Mittagstisch, bei dem sich schwäbische und portugiesische Küche treffen. „Meine Mama steht in der Küche und kocht alles ganz frisch“, erzählt die gelernte Restaurantfachfrau Parra. Zur Mittagszeit kommen vor allem deutsche Gerichte auf den Tisch oder auch mal ein Pistazien-Pesto. Am Nachmittag folgen dann Kaffee, Kuchen und Desserts. „Abends gibt es noch ein paar Kleinigkeiten“, fügt Parra an. Heißt: Oliven, Käse, Chorizo . . . (jam) Foto: KS-Images.de