Marbach/Pleidelsheim Luftreinhalteplan ist wohl vom Tisch

Die Reaktion des Marbacher Bürgermeisters Jan Trost auf die neuesten Zahlen aus Stuttgart fällt dennoch zwiegespalten aus. Nicht ganz glücklich ist er vor allem über die Begründung der Behörde zu dem gewaltigen Rückgang der NO2-Belastung in der Schillerstraße. Zum einen sei auf das besondere Wetter im Jahr der städtischen Messung hingewiesen worden. Was genau allerdings 2016 so speziell gewesen sein soll, sei unklar. Zum anderen habe das Land an die mittlerweile umweltfreundlicheren Autos erinnert. Und da frage man sich schon, warum dann in Ludwigsburg nicht auch so ein signifikanter Rückgang der Luftbelastung wie in Marbach zu verzeichnen ist. Drittens sei die Verbesserung in der Schillerstraße mit dem in diesem Bereich geltenden Tempo 30 erklärt worden. „Das ärgert uns am meisten“, sagt Jan Trost. Schließlich habe man via Lärmaktionsplan gefordert, auf den Ortsdurchfahrten generell die Geschwindigkeit auf 30 zu begrenzen. Das Landratsamt Ludwigsburg habe jedoch für diese große Lösung den Daumen gesenkt. Aber vielleicht liefere die Argumentation des Regierungspräsidiums nun neue Munition, um das Ziel bei der bald anstehenden Fortschreibung des Lärmaktionsplans doch noch zu erreichen.