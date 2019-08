Marbach/Pleidelsheim 79-Jähriger darf weiterhin seine Enkel fahren

Der Verteidiger des 79-Jährigen wollte auf eine Einstellung des Strafverfahrens hinaus, zumal es ihn wundere, was die Stuttgarter Staatsanwaltschaft „so alles aus Streifkollisionen“ mache. „Sobald es um Frakturen geht und auch ein Verstoß vorliegt“, stellte die Anklägerin fest, wird das öffentliche Interesse bejaht. Sowohl sie als auch das Gericht konnten in dem Engagement des Angeklagten keinen Grund erkennen, das Fahrverbot fallen zu lassen. Schule, Vereine und Freizeit hin oder her. Der Verteidiger hörte dennoch nicht damit auf, an die gesellschaftliche Verantwortung des Gerichts zu appellieren – zumal die alleinerziehende Tochter genauso verwitwet sei wie sein Mandant und damit wohl zu den Schwächsten der Gesellschaft gehöre. Ein Gericht, so der Anwalt, solle ja Einzelfälle betrachten.Was ein Polizist vom Revier Marbach zu berichten hatte, war dann allerdings ein ziemlich spektakulärer Einzelfall. Die Ape, sagte er, hätte auf der Seite gelegen und es sei Sprit ausgelaufen. Die Feuerwehr und ein Rettungswagen waren daher vor Ort. An der fahrlässigen Körperverletzung gab es bei der Beweisaufnahme keinen Zweifel. Von einem Fahrverbot absehen, meinte die Staatsanwältin, könne sie eigentlich nur in Fällen besonderer Härte. Bei dem Rentner und Opa nun ausnahmsweise auch, aber nur, weil der bei dem Unfall verletzte Dreiradfahrer überhaupt kein Interesse an einer Strafverfolgung hatte. Die „Erforderlichkeit eines Denkzettels“ in Form eines Fahrverbots, so die Anklägerin, könne sie in dem Fall verneinen. Der Marbacher hätte sich um den Verletzten gekümmert und ihn nach dem Unfall besucht. Der Auto- und der Dreiradfahrer seien heute sogar Freunde. Letzterer war dann auch froh, dass der neue Freund kraft Urteils nur noch Geldstrafe bezahlen muss und auch weiterhin den Enkel als „Taxifahrer“ zur Verfügung steht.