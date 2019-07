Marbach Pflück mich! Banderolen zeigen, an welchem Baum man sich bedienen darf

Den Anfang macht die Stadt Marbach mit ihren Grundstücken, auf denen Obstbäume wachsen. Etwa das, das zwischen Kindergarten und Hörnlessteg liegt. Dort stehen neun Apfelbäume, von denen jetzt ganz offiziell die reifen Früchtchen gepflückt werden dürfen. Eine „Pflück mich“-Banderole beziehungsweise grüne Bänder an den Bäumen zeigen es an. Die Banderolen gibt es im Stadtinfoladen. Dort kann sich jeder melden, der die Früchte seines Gartens der Allgemeinheit zur Verfügung stellen will. Über einen Eintrag auf der Plattform www.mundraub.org können potenzielle Sammler sehen, wo es etwas zu ernten gibt. „Es wäre schön, wenn viele mitmachen“, so Andrea von Smercek, die bei der Stadt für bürgerschaftliches Engagement zuständig ist.