Marbach Persische Küche in Grabenstraße

Marbach - Das Ladensterben in der Marbacher Altstadt greift immer weiter um sich. Im Gegenzug steigt die kulinarische Vielfalt. So hat der Ausschuss für Umwelt und Technik erst unlängst die Genehmigung erteilt, in der Grabenstraße 2 einen Straßenverkauf für Crêpes zu etablieren. Nun hat das Gremium noch grünes Licht für ein Restaurant in dem Gebäudekomplex gegeben. Die Gaststätte solle dort untergebracht werden, wo früher ein Fotostudio angesiedelt war, erklärte Mona Wiesinger vom Bauamt. „Das Fotostudio wird jetzt im Prinzip zweigeteilt“, ergänzte Dieter Wanner, der Bauamtsleiter. Die andere Hälfte belegt ein Barbershop.