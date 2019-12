Marbach Partystimmung zu entspannter Musik

Marbach - Die schöne, ruhige Musik von Simon & Garfunkel passt irgendwie gut in die Vorweihnachtszeit“, meinte einer der etwa 450 Besucher am Samstagabend in der Stadthalle, bevor das Duo Graceland zusammen mit einer sechsköpfigen Band die Bühne betrat. Ruhig waren die meisten der Songs tatsächlich. Doch den Musikern gelang es, mit ihrer Interpretation bekannter Hits und weniger bekannter Titel so sehr die Emotionen zu wecken, dass auch bei eigentlich nicht dafür geeigneten Titeln immer wieder rhythmisch mitgeklatscht wurde und zum Schluss fast keiner mehr auf den Stühlen saß.Den Auftakt des mehr als zweistündigen, von der ersten bis zur letzten Minute begeisternden Konzerts machten Thomas Wacker und Thorsten Gary nur mit ihren Gitarren und mit dem melancholischen Stück „Old Friends“ und dem daran anschließenden „Bookends Theme“. Klangschön nicht nur die beiden akustischen Gitarren, sondern auch die Harmonie der beiden Tenöre – dem etwas dunkleren von Wacker und dem hellen von Gary. Und „Old Friends“ war ein passender Auftakttitel, denn im Publikum saßen offenbar lauter alte Simon & Garfunkel-Freunde. Wobei das „alt“ nicht wörtlich zu nehmen ist, denn obwohl die grauen Haare zu überwiegen schienen, waren auch etliche jüngere und sogar einige Kinder und Jugendliche unter den Besuchern in der Stadthalle. Jung geblieben ist auch die Musik von Simon & Garfunkel. Zumal, wenn sie in einer so frischen Interpretation wie vom Duo Graceland daherkommt – nah genug am Original, um dem Anspruch „Tribute“ gerecht zu werden, aber doch mit Raum für eigene Variationen von Musik und mitunter auch Text.