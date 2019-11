Marbach Parkaufzüge kommen ins Spiel

Marbach - Geht es nach der Verwaltung, sollen Alternativstandorte zum Areal an der Grabenstraße für die Schaffung von Parkplätzen im Umfeld der Altstadt untersucht werden. Konkret: der Gerberparkplatz und die Fläche zwischen der Ludwigsburger Straße und der Landesstraße 1100 auf Höhe des Stadteingangs und der Parkierungsanlage in der Neckaraue. Dieser Standort könnte nach Ansicht der Verwaltung die Neckaraue von parkenden Autos entlasten. Am Standort Gerberparkplatz erwarb die Stadt im Oktober das unmittelbar westlich an den Gerberparkplatz angrenzende Gebäude Bottwartalstraße 9 sowie eine zugehörige Freifläche. Dadurch stehe für diesen Standort ein größeres Plangebiet als bislang zur Verfügung und es bestehe die Möglichkeit, dort in den kommenden Jahren zusätzlichen Parkraum zu schaffen. So heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag, in der das Büro BS Ingenieure Ausführungen zur Machbarkeit einer Tiefgarage im Bereich der Grabenstraße machen wird. Allerdings ohne Aussagen bezüglich der Beschaffenheit des Baugrundes oder der Fundamentierung der Stadtmauer.