Etwas ungut stößt dem Verein die Art und Weise der Kündigung von Stanko Gnjatic auf, der in den Augen von Sibylle Wieland und Lars Kohler nicht mit offenen Karten gespielt hat. Bereits im vergangenen Jahr hatte Gnjatic das Aus zwar in mehreren Gesprächen angedeutet, ehe er im Januar dann seine Kündigung abgab. „Er hat jedoch immer gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen aufhören will und sich nicht mehr in der Lage sieht, in der Gastronomie zu arbeiten“, sagt Kohler. Nun hat Stanko Gnjatic aber ein anderes Lokal gepachtet – den Gasthof zum Bären in Asperg, wie er unserer Zeitung verrät. „Ab Mai werde ich dort sein“, sagt er.