Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag zwischen 8.50 und 16.15 Uhr in der Bangertstraße einen dort geparkten Opel Astra demoliert. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigte er die Windschutzscheibe und schlug mehrere Dellen in die Motorhaube sowie den linken Kotflügel. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 071 44 / 90 0-0, entgegen.