Marbach Nur Geduld führt zum Wunsch-Tempo

Marbach - Wer sich in Marbach auf den Hauptverkehrsachsen bewegt, sollte immer auch wissen, was die Stunde geschlagen hat. Denn ab 22 Uhr muss man auf vielen Passagen schon bei Tempo 30 den Fuß vom Gaspedal nehmen, während hier tagsüber die Tachonadel auf 50 rutschen darf. Ein Hin und Her, das der SPD sauer aufstößt. Die Sozialdemokraten haben deshalb beantragt, durchgängig wie in Rielingshausen die Geschwindigkeit auf 40 zu begrenzen – abgesehen von den kurzen Abschnitten, auf denen ohnehin rund um die Uhr ein Limit von 30 Kilometern pro Stunde gilt. Das Thema wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung dann auch im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert, aber letztlich ergebnislos vertagt. Deutlich wurde dennoch schon: Die Genossen und die Verwaltung fahren einen sehr unterschiedlichen Kurs in der Sache.