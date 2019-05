Marbach Neuer Pächter für FC-Klause gefunden

Nach 13 Jahren als Pächter der FC-Klause ist für Stanko Gnjatic Ende April Schluss gewesen. Seitdem hat das Lokal geschlossen. Der FC Marbach, Eigentümer des Gebäudes, ist inzwischen auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. „Wir haben aus einer Vielzahl von Bewerbern einen ausgewählt. Hierbei sind wir der Empfehlung unseres alten Pächters gefolgt, um die FC-Klause zeitnah in ähnlichem Stil wie in den vergangenen Jahren wiederzueröffnen“, sagt Sibylle Wieland, die Erste Vorsitzende des FC. Den Namen des Pächters möchte der Verein aber noch nicht verraten. „Wir wollen erst alles in trockenen Tüchern haben. Der Pachtvertrag muss noch unterschrieben werden“, erklärt Marcus Kalmbach, der Pressereferent des Vereins. Dass der Pächter aus dem Kreis kommt und bereits Erfahrung in der Vereinsgastronomie hat, verrät er aber.