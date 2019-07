Marbach Neuer Bürgerbus rollt wieder mit Sprit

„Bei E-Fahrzeugen ist man eher im Anfangsstadium. In vier Jahren gibt es vielleicht zuverlässige Elektrobusse, die geeignet wären“, erklärte der Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier. Der zeitlich begrenzte Rahmen war dann auch das entscheidende Puzzleteil, mit dem die Verwaltung die Ausschussmitglieder auf ihre Seite ziehen konnte – auch Sebastian Engelmann von den Grünen. „Im Zweifel können wir mit den vier Jahren jetzt mitgehen. Auch wenn wir es uns anders gewünscht hätten“, sagte er. Ausschlaggebend sei selbstverständlich, was die Fahrer wünschen. „Denn ohne sie gibt es keinen Bus“, betonte er. Zugleich verwies Engelmann auf eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts zu dem Thema, wonach Fahrzeuge mit E-Antrieb eine deutlich bessere CO2-Bilanz als Diesel oder Benziner hätten. „Wenn wir also eine wirklich Verkehrswende wollen, müssen wir auch auf E-Busse umsteigen“, betonte er. Und offenbar gebe es in Österreich sogar einen Anbieter, der entsprechend große Bürgerbusse von VW mit Elektromotor im Portfolio habe. „Handlungsleitend ist aber wie gesagt der Wunsch der Fahrer. Und wenn das der Wunsch der Fahrer ist, schließen wir uns dem an“, sagte Engelmann im Hinblick auf das Fahrzeug mit konventionellem Antrieb, das nun bestellt werden soll.