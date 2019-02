Marbach Neue Toiletten für die Grundschule gefordert

So oder so hat auch Nicole Kossira festgestellt, dass es mitunter unangenehm in den WCs rieche. „Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe“, sagt sie. Zum einen könne es passieren, dass den Mädchen und Jungs aus Versehen etwas danebengehe. Zum anderen geschehe das bisweilen mutwillig. „Ein anderes Problem ist, dass nicht immer zuverlässig gereinigt wird. Die Stadt tut aber ihr Möglichstes, um das in den Griff zu bekommen“, erklärt die Schulleiterin. Unter Umständen sei es auch so, dass sich der Harnstoff über die Jahre in den Fugen eingenistet habe und es deshalb wenig angenehm duftet. „Aber das kann ich nicht einschätzen. Dafür bin ich kein Experte“, betont sie. Gerhard Heim hält das aber im Grunde für ausgeschlossen. Wegen diverser Beanstandungen habe er sich schon mehrfach vor Ort einen Eindruck gemacht. „Und wenn es richtig gereinigt ist, dann riecht es ordentlich“, betont der Erste Beigeordnete. Eine Gefährdung für die Kinder scheint ebenfalls nicht gegeben zu sein. Nicole Kossira berichtet, dass auf Intervention der Eltern hin die Sachlage von den Behörden bereits überprüft wurde. „Das Gesundheitsamt hat gesagt, dass soweit alles in Ordnung ist“, erklärt sie. Angesichts des Alters der Anlage würde sich die Schule jedoch wünschen, dass kurz- bis mittelfristig eine Erneuerung ins Auge gefasst wird.

Insofern dürften die Freien Wähler bei der Marbacher Bildungsstätte mit ihrem Antrag offene Türen einrennen. Bei den Müttern und Vätern haben sie auf jeden Fall einen Nerv getroffen. „Selbstverständlich unterstütze ich eine Sanierung der Toilettenräume an der Grundschule und begrüße den Antrag der Freien Wähler“, erklärte Susanne Wichmann, die Vorsitzende des Elternbeirats.