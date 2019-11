Marbach Neue Hoffnung für Fortbestehen des Holdergassenfests

Marbach - Die Nachricht war im Juli wie eine Bombe in Marbach eingeschlagen: Das Holdergassenfest soll nicht mehr stattfinden – zu viele Vorgaben machten den Anwohnern das Leben schwer. Doch jetzt gibt es den berühmten Silberstreif am Horizont: Das Holdergassenfest 2020 könnte doch stattfinden. Möglich gemacht hat die Trendwende ein Treffen zwischen dem Verein, dem Bürgermeister und den Fraktionssprechern des Gemeinderats, in dem „erheblich mehr Unterstützung und Entgegenkommen“ seitens der Verwaltung versprochen wurde, so der Holdergassenverein.