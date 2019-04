Marbach Neue Fußgängerzone als Hoffnungsträger

Schwierig wird es auch, den Engpass auf dem Immobilienmarkt zu beseitigen. Zumal das geplante Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße auf Eis gelegt wurde. Die Stadt kam hier in den Verhandlungen mit den Wohnbauträgern über den Anteil an bezahlbaren Einheiten auf keinen gemeinsamen Nenner. So bleibt nichts anderes übrig, als sich auf kleinere Projekte zu konzentrieren: Im Keltergrund in Rielingshausen könnten auf 2,5 Hektar 60 bis 80 Wohneinheiten entwickelt werden, dazu will der Marbacher Immobiliendienst auf einem Grundstück zwischen der Güntterstraße und der Schillerstraße frischen Wohnraum schaffen. Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg strebt ferner an, ihre Wohnungen an der Haffnerstraße zu erneuern. Doch all das dürfte nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Zumal Gerhard Heim davon ausgeht, dass der Bedarf eher sogar weiter steigen wird und die Nachfrage aus Marbach nicht mit dem Gebiet in Rielingshausen befriedigt werden kann. Mittel- bis langfristig werde man deshalb in Erwägung ziehen, ob das Areal an der Affalterbacher Straße nicht doch umgesetzt werden sollte. „Ich persönlich denke, dass man da in den nächsten zwei bis drei Jahren noch mal darüber nachdenken sollte“, sagt Gerhard Heim. Aber das sei eine kommunalpolitische Entscheidung – die die neuen Stadträte dann gegebenenfalls treffen müssen.