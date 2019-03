Marbach Neue Erste Beigeordnete

Marbach - Der Marbacher Gemeinderat hat am kommenden Donnerstag eine spannende Sitzung vor sich. Denn dann wird nicht nur der Haushalt 2019 beschlossen, sondern auch der Nachfolger des scheidenden Ersten Beigeordneten Gerhard Heim gewählt. Wer das sein soll – vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt zu – ist seit Freitag in der öffentlichen Sitzungsvorlage der Stadt zu lesen: Die Verwaltung schlägt vor, Franziska Wunschik zur Ersten Beigeordneten zu wählen. Sie arbeitet bislang als Kämmerin der Gemeinde Tamm, zuvor war sie von 2003 bis 2007 Sachbearbeiterin in der Kämmerei in Asperg. Von 1999 bis 2003 absolvierte sie das Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Franziska Wunschik ist 40 Jahre alt, ledig und wohnt in Markgröningen. „Frau Wunschik erfüllt die Voraussetzungen und besitzt die entsprechende Qualifikation für die Stelle des Ersten Beigeordneten“, heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung.